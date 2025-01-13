Россиян предупредили об угрожающей одному южному региону опасности

МЧС Краснодарского края объявило штормовое предупреждение из-за непогоды

В Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды. Об угрожающей опасности сообщила пресс-служба местного управления МЧС России.

По данным ведомства, 13 и 14 января на территории южного региона (исключая город Сочи) ожидается налипание снега на провода и деревья. Местами пройдут обильные дожди и мокрый снег.

Спасатели также предупредили, что 14-го числа в отдельных районах края (исключая побережье Черного моря) будет идти очень сильный снег. В связи с этим жителей и гостей туристического региона призвали соблюдать меры безопасности.

На минувших выходных в Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,5 по шкале Рихтера. Подземные толчки зафиксирвоали на глубине пяти километров в горах Хостинского района.