Россиянам объяснили появление желтых пятен на стенах

Стройэксперт Васильев: желтые пятна на стенах появляются из-за плесени

Желтые пятна на стенах появляются не только из-за заливших квартиру соседей, но и из-за грибка или влажности. Об этом News.ru заявил строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Ржавая вода — один из наиболее распространенных факторов риска, однако далеко не единственный, объяснил специалист. Появление пятен может быть спровоцировано грибком. Такие пятна являются свидетельством проблем с влажностью в помещении. Бороться с ними необходимо при помощи антисептиков.

Зачастую пятна появляются из-за химической реакции между различными строительными материалами. Так, если стена не была достаточно хорошо зачищена перед грунтовкой и шпаклевкой, обойный клей может реагировать на остатки старой побелки, клейстера или клея от предыдущих обоев. Чтобы избавиться от пятен, придется очистить стену бетонного основания и провести грунтовку и шпаклевку заново, сказал стройэксперт.

Причиной загрязнения стены также может быть нарушение целостности пластиковой изоляции проводов, когда изоляция истончилась из-за химической реакции со штукатуркой или шпаклевкой, стала пористой и хрупкой и начала обеспечивать только минимальную защиту проводов от стены.

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