Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:40, 13 января 2025Экономика

Россиянам объяснили появление желтых пятен на стенах

Стройэксперт Васильев: желтые пятна на стенах появляются из-за плесени
Мария Черкасова

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Желтые пятна на стенах появляются не только из-за заливших квартиру соседей, но и из-за грибка или влажности. Об этом News.ru заявил строительный эксперт, гендиректор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Ржавая вода — один из наиболее распространенных факторов риска, однако далеко не единственный, объяснил специалист. Появление пятен может быть спровоцировано грибком. Такие пятна являются свидетельством проблем с влажностью в помещении. Бороться с ними необходимо при помощи антисептиков.

Материалы по теме:
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы» С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
«Раковина разбита, кругом грязь, клопы»С чем сталкиваются россияне сдавая жилье и сколько на этом зарабатывают?
9 ноября 2024

Зачастую пятна появляются из-за химической реакции между различными строительными материалами. Так, если стена не была достаточно хорошо зачищена перед грунтовкой и шпаклевкой, обойный клей может реагировать на остатки старой побелки, клейстера или клея от предыдущих обоев. Чтобы избавиться от пятен, придется очистить стену бетонного основания и провести грунтовку и шпаклевку заново, сказал стройэксперт.

Причиной загрязнения стены также может быть нарушение целостности пластиковой изоляции проводов, когда изоляция истончилась из-за химической реакции со штукатуркой или шпаклевкой, стала пористой и хрупкой и начала обеспечивать только минимальную защиту проводов от стены.

Ранее россиянам при приемке квартиры в новостройке посоветовали обратить внимание на стены, окна и канализацию.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Реалистичное видение будущего». Трамп признал, что Россию не вытеснить с бывших территорий Украины

      Пушилин рассказал о продвижении ВС России к Днепропетровской области

      В ДНР рассказали о расстреле семьи бойцами ВСУ

      Женщина проснулась от странного шума и обнаружила дома незнакомца в маске

      В Крыму оценили позицию Трампа о «вытеснении» России с бывших территорий Украины

      Генпрокуратура вернула в СКР дело обвиняемого в расправе российского экс-сенатора

      Володин оценил влияние санкций на экономику России

      56-летняя Светлана Бондарчук снялась в бикини

      Россиян осудили за серию диверсий на железной дороге и поджог самолета Су-24

      Уходящий в отставку шеф Пентагона призвал увеличить расходы на оборону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше