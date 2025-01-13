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15:04, 13 января 2025Путешествия

Россияне стали массово отказываться от поездок в Дубай по одной причине

РСТ: Россияне стали отказываться от поездок в Дубай из-за отмены рейсов Flydubai
Алина Черненко

Фото: Jan Seba / Reuters

Российские туристы стали массово отказываться от поездок в Дубай из-за отмены рейсов Flydubai. Такую причину озвучили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Постоянные переносы перевозчиком сроков отмены рейсов из Дубая в Сочи и Минеральные Воды после крушения самолета AZAL под Актау создали серьезные проблемы туристическому рынку, говорится в источнике. В результате 30 процентов путешественников с билетами Flydubai решили воздержаться от поездок.

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По мнению вице-президента Альянса туристических агентств России, генерального директора сети компаний «Розовый слон» Алексана Мкртчяна, когда продажи билетов на рейсы дубайской авиакомпании снова откроются, интерес к ее предложениям снизится.

«Никто не хочет обманывать своих туристов, а январь — еще и высокий сезон, что только усугубляет ситуацию», — пояснил он, добавив, что турагенты во время каникул пересаживали клиентов на другие рейсы и договаривались с отелями о возврате денег.

В конце декабря Flydubai отменила часть рейсов в Дубай из российских городов после крушения лайнера AZAL в Казахстане. Перевозчик сослался на форс-мажор и угрозу безопасности.

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