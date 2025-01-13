Россияне за праздники поставили рекорды во «ВКонтакте»

Пользователи на праздниках проводили 2,2 миллиарда минут в VK Видео в сутки

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» за новогодние праздники продемонстрировали рекордные показатели. Подробности и цифры стали известны из пресс-релиза, поступившего в редакцию «Ленты.ру».

Предпочтение в плане просмотров отдавалось юмористическим шоу, клипам про Новый год и подаркам с символом года. Общее время просмотра контента в VK Видео увеличилось в четыре раза и достигло 2,2 миллиарда минут в сутки. В праздничную неделю пользователи проводили за просмотром видео в 4,5 раза больше времени, чем за аналогичный период прошлого года. Пиковым днем стало 8 января, когда общее время просмотров составило 2,36 миллиарда минут. Самыми востребованными оказались проекты «Звезды. Новогодний кубок», «Натальная карта», «Кстати» и «Большое шоу». А трансляцию балета «Щелкунчик» посмотрели 8,1 миллиона человек.

Российские пользователи также активнее поддерживали авторов с помощью VK Donut: количество донатов выросло на 42 процента по сравнению с предпраздничной неделей. Количество просмотров постов в ленте «ВКонтакте» увеличилось в 1,5 раза, за праздничные дни было опубликовано 42 миллиона историй. Кроме того, пользователи поставили 1,1 миллиарда лайков к постам сообществ — лидерами среди тематик стали «Развлечения», «Увлечения и хобби» и «Образование».

В новогодние праздники пользователи также больше знакомились. На каникулах они провели в VK Знакомствах на 47 процентов больше времени, чем в предпраздничную неделю. Количество регистраций выросло на 41 процент, а мэтчей — на 44 процента.

В VK Мессенджере отправили 241 миллиона аудиосообщений, а количество видеосообщений выросло до 33 миллионов. Также известно, что пользователи позвонили друзьям и близким 28 миллионов раз.

Пользователи занимались и физической активностью с помощью соцсети. 1 января стартовала танцевальная тренировка под трек популярной корейской группы NCT U «Baggy Jeans», став самой ранней в 2025 году. В VK Шагах самым активным днем праздников оказался 30 декабря, когда пользователи прошли 45 миллиардов шагов.

Ранее стало известно, что за 2024 год аудитория сервиса «VK Знакомства» расширилась до 36,4 миллиона человек, которые успели образовать 149 миллионов мэтчей.