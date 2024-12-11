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13:18, 11 декабря 2024Интернет и СМИ

Россияне заинтересовались одним способом знакомств

Аудитория сервиса «VK Знакомства» выросла до 36,4 млн человек
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За 2024 год аудитория сервиса «VK Знакомства» расширилась до 36,4 миллиона человек, которые успели образовать 149 миллионов мэтчей. При этом активность в чатах приложения выросла на 165 процентов, о чем «Ленте.ру» стало известно из пресс-релиза компании.

В сравнении с 2023 годом пары, познакомившиеся через данный сервис, отправили друг другу в 2,5 раза больше сообщений — около 1,3 миллиарда. Аудитория сервиса «VK Знакомства» выросла на 40 процентов, достигнув 36,4 миллиона человек.

Популярность приложения среди пользователей особенно выросла после введения подборок анкет по интересам. Так, наиболее популярным хобби оказался спорт — его указали 1,2 миллиона пользователей. Второе место заняли ценители еды (1,1 миллиона человек), а на третьем расположились поклонники музыки (937 тысяч человек). Третью строчку заняли поклонники музыки, которых 937 тысяч.

В сервисе «VK Мессенджер» также зафиксировали рекордные результаты в сравнении с прошлым голом. Более 39 миллионов человек отправили голосовые в 2024 году — причем самый активный пользователь наговорил за этот период на 2,3 тысячи часов. Кроме того, за год пользователи использовали около 4,3 миллиарда реакций на сообщения своих собеседников, из которых 982 тысячи оставил один пользователь.

Ранее в «VK Видео» заявили о росте количества авторов. За уходящий 2024 год месячная аудитория сервиса выросла до 72,2 миллиона.

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