Россиянин изрезал знакомого ножом и вынес его на лестничную площадку

В Москве задержан мужчина, зарезавший знакомого ножом и вынесший тело в подъезд

В Москве 34-летний мужчина изрезал знакомого ножом и вынес его тело в подъезд на лестничную площадку. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным канала, ЧП произошло в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Бехтерева. Там фигурант распивал алкоголь вместе со знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора и задержанный ударил пострадавшего ножом. После этого он вынес его в подъезд. В квартире злоумышленника правоохранители обнаружили нож. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о расправе.

Ранее сообщалось, что в Республике Саха (Якутия) уроженец села Устье изрезал друга и запер его в доме.