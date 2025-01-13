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20:32, 13 января 2025Силовые структуры

Россиянин изрезал знакомого ножом и вынес его на лестничную площадку

В Москве задержан мужчина, зарезавший знакомого ножом и вынесший тело в подъезд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве 34-летний мужчина изрезал знакомого ножом и вынес его тело в подъезд на лестничную площадку. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале со ссылкой на столичную прокуратуру.

По данным канала, ЧП произошло в одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Бехтерева. Там фигурант распивал алкоголь вместе со знакомым. В какой-то момент между ними произошла ссора и задержанный ударил пострадавшего ножом. После этого он вынес его в подъезд. В квартире злоумышленника правоохранители обнаружили нож. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о расправе.

Ранее сообщалось, что в Республике Саха (Якутия) уроженец села Устье изрезал друга и запер его в доме.

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