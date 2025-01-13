Россиянин упал на беременную учительницу в поезде

Мужчина упал на беременную учительницу в поезде Самара — Санкт-Петербург

Мужчина упал на беременную учительницу с верхней полки в поезде Самара — Санкт-Петербург. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Инцидент произошел на территории Московской области. Мужчина упал на учительницу начальных классов, находящуюся на четвертом месяце беременности. Россиянку госпитализировали. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и переломы плюсневых костей правой стопы.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области водитель такси не справился с управлением и попал под электричку. По предварительным данным, в поезде никто не пострадал. Водитель такси выжил, а его пассажирку спасти не удалось.