Россиянка описала поездку на Кубу фразой «логика загорает под пальмой»

Российская путешественница побывала на Кубе и перечислила противоречивые особенности этой страны. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Это место, где реальность давно превзошла самые смелые фантазии, а логика загорает под пальмой с бокалом рома», — такой фразой описала увиденное россиянка.

Автор публикации рассказала, что на Острове свободы ром и сигары купить проще, чем молоко и яйца. Кроме того, у местных жителей особое отношение к коровам. «Тюремный срок за лишение жизни коровы (даже непредумышленное) больше, чем за лишение жизни человека», — предупредила она.

Еще одна особенность, на которую обратила внимание путешественница, — отсутствие в этой тропической стране фруктов.

«Все уходит на экспорт или гниет на деревьях, пока бюрократическая машина решает, кому и как их распределять. Опять же в роскошном (по кубинским меркам) отеле из фруктов была только папайя, несколько раз — бананы и незрелые ананасы», — пожаловалась блогерша.

Россиянка также заметила, что на улицах Кубы полно кошек, но совсем нет бездомных собак, по дорогам ездят возницы на телегах, запряженных лошадьми, но с айфонами, физики работают таксистами, а за разрушенными фасадами домов может скрываться роскошная антикварная мебель и хрустальные люстры колониальных времен.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, чем ее впечатлили кубинские женщины. Россиянка описала их словами «королевы при любой погоде».