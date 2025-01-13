Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:01, 13 января 2025Путешествия

Россиянка описала поездку на Кубу фразой «логика загорает под пальмой»

Алина Черненко

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Российская путешественница побывала на Кубе и перечислила противоречивые особенности этой страны. Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге под названием «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«Это место, где реальность давно превзошла самые смелые фантазии, а логика загорает под пальмой с бокалом рома», — такой фразой описала увиденное россиянка.

Материалы по теме:
«Прекрасная и нищая страна». Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
«Прекрасная и нищая страна».Как россиянин отправился в Латинскую Америку и разглядел в ней советское прошлое
29 апреля 2021
«Они очень любят Россию» Куба вновь доступна россиянам. Почему отдых там похож на вечный праздник?
«Они очень любят Россию»Куба вновь доступна россиянам. Почему отдых там похож на вечный праздник?
8 июля 2023

Автор публикации рассказала, что на Острове свободы ром и сигары купить проще, чем молоко и яйца. Кроме того, у местных жителей особое отношение к коровам. «Тюремный срок за лишение жизни коровы (даже непредумышленное) больше, чем за лишение жизни человека», — предупредила она.

Еще одна особенность, на которую обратила внимание путешественница, — отсутствие в этой тропической стране фруктов.

«Все уходит на экспорт или гниет на деревьях, пока бюрократическая машина решает, кому и как их распределять. Опять же в роскошном (по кубинским меркам) отеле из фруктов была только папайя, несколько раз — бананы и незрелые ананасы», — пожаловалась блогерша.

Россиянка также заметила, что на улицах Кубы полно кошек, но совсем нет бездомных собак, по дорогам ездят возницы на телегах, запряженных лошадьми, но с айфонами, физики работают таксистами, а за разрушенными фасадами домов может скрываться роскошная антикварная мебель и хрустальные люстры колониальных времен.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, чем ее впечатлили кубинские женщины. Россиянка описала их словами «королевы при любой погоде».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Реалистичное видение будущего». Трамп признал, что Россию не вытеснить с бывших территорий Украины

      Пушилин рассказал о продвижении ВС России к Днепропетровской области

      В ДНР рассказали о расстреле семьи бойцами ВСУ

      Женщина проснулась от странного шума и обнаружила дома незнакомца в маске

      В Крыму оценили позицию Трампа о «вытеснении» России с бывших территорий Украины

      Генпрокуратура вернула в СКР дело обвиняемого в расправе российского экс-сенатора

      Володин оценил влияние санкций на экономику России

      56-летняя Светлана Бондарчук снялась в бикини

      Россиян осудили за серию диверсий на железной дороге и поджог самолета Су-24

      Уходящий в отставку шеф Пентагона призвал увеличить расходы на оборону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше