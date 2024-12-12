Россиянка побывала на Кубе и описала местных женщин словами «королевы при любой погоде»

Российская путешественница побывала на Кубе и рассказала, чем ее впечатлили местные женщины. Свои наблюдения она описала в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор обратила внимание на особую походку кубинок, которая позволяет им подать себя в любом наряде. «Королевы при любой погоде, — отметила она. — Вне зависимости от возраста, телосложения, цвета кожи все кубинки идут так, как будто бы весь этот мир принадлежит им».

По словам россиянки, женщины на Кубе активно участвуют в экономике и политике, борются за равные права и даже служат в армии. «Неожиданным для меня оказалось то, что даже государственная служащая, банковская работница или сотрудница таможни вполне может прийти на работу в экстрамини и колготках в сеточку», — удивилась она.

При этом блогерша назвала кубинок «алхимиками кухни». Она заметила, что женщинам виртуозно удается готовить вкусные блюда даже из того ограниченного набора продуктов, который есть на острове.

Ранее другой путешественник из России рассказал, что женщины на Кубе «охотятся на белых мужиков». Так они пытаются добыть деньги в стране, которая уже более 60 лет живет под американскими санкциями.