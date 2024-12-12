Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:02, 12 декабря 2024Путешествия

Россиянка побывала на Кубе и описала местных женщин словами «королевы при любой погоде»

Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Российская путешественница побывала на Кубе и рассказала, чем ее впечатлили местные женщины. Свои наблюдения она описала в блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор обратила внимание на особую походку кубинок, которая позволяет им подать себя в любом наряде. «Королевы при любой погоде, — отметила она. — Вне зависимости от возраста, телосложения, цвета кожи все кубинки идут так, как будто бы весь этот мир принадлежит им».

Материалы по теме:
«Они очень любят Россию» Куба вновь доступна россиянам. Почему отдых там похож на вечный праздник?
«Они очень любят Россию»Куба вновь доступна россиянам. Почему отдых там похож на вечный праздник?
8 июля 2023
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
«Наши женщины стыдятся быть толстыми» Россиянки отличаются от женщин в других странах. Чем они поражают иностранцев?
19 ноября 2024

По словам россиянки, женщины на Кубе активно участвуют в экономике и политике, борются за равные права и даже служат в армии. «Неожиданным для меня оказалось то, что даже государственная служащая, банковская работница или сотрудница таможни вполне может прийти на работу в экстрамини и колготках в сеточку», — удивилась она.

При этом блогерша назвала кубинок «алхимиками кухни». Она заметила, что женщинам виртуозно удается готовить вкусные блюда даже из того ограниченного набора продуктов, который есть на острове.

Ранее другой путешественник из России рассказал, что женщины на Кубе «охотятся на белых мужиков». Так они пытаются добыть деньги в стране, которая уже более 60 лет живет под американскими санкциями.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Новый глава ФБР решил начать расследование против Зеленского. Он хочет знать, куда шли деньги налогоплательщиков США

      На российском спутнике размером со спичечный коробок развернут панель управления серверами

      Россиянка побывала на Кубе и описала местных женщин словами «королевы при любой погоде»

      Участника штурма Капитолия посадят на полгода за попытку отправиться на СВО

      Цена сладких подарков на Новый год взлетела

      Российский губернатор ответил на появившуюся информацию о скорой отставке

      Группа бойцов ВСУ под Великой Новоселкой вместо контратаки сдалась в плен

      Госдолг России заметно вырос

      В США признали бесполезность передачи танков Abrams для ВСУ

      Стало известно о работе радиоэлектронной разведки ВСУ у западных рубежей ЛНР

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше