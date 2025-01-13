Российская блогерша раскрыла способ избежать ограбления в Европе

Российская блогерша раскрыла туристам простой способ избежать ограбления во время путешествия по Европе. Своим опытом она поделилась на странице @marusya_v_shoke в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора ролика, сидя в кафе, нужно просунуть ногу в лямку рюкзака или сумки, чтобы воры не смогли подкрасться и убежать с ними. В комментариях пользователей рассмешила идея. «А вдруг ногу оторвут? Страшно как-то», «Хрен с ней, с сумкой, с одной ногой невесело жить», «И ногу тоже с собой унесут!» — писали юзеры.

Ранее девушка из Колумбии совершила серию ограблений туристов с применением галлюциногенных грибов. 27-летняя Каролина Мейя Монтойя отравила отдыхающих и похитила у них драгоценности, пока те были в бессознательном состоянии.