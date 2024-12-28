Девушка из Колумбии отравила туристов грибами и ограбила их

Девушка из Колумбии совершила серию ограблений туристов

Девушка из Колумбии совершила серию ограблений туристов с применением галлюциногенных грибов. Об этом сообщает Azerbaycan 24.

Уточняется, что 27-летняя Каролина Мейя Монтойя отравила отдыхающих и похитила у них драгоценности, пока те были в бессознательном состоянии. Известно, что Монтойя знакомилась с мужчинами, приглашала их выпить и добавляла наркотик в алкоголь. Ее обвиняют в восьми ограблениях с применением химических веществ.

Ранее полиция Таиланда задержала гражданина Ирана, который обворовал россиянку в Бангкоке. Он обманом заставил ее показать деньги в сумочке, а затем выхватил купюры и убежал.