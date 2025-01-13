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16:39, 13 января 2025Силовые структуры

Российские полицейские задержали мошенников за инсценировку аварий

В Воронежской области задержали мошенников, обманывавших страховые компании
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Воронежской области задержали автомошенников, обманывавших страховые компании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по области.

Им предъявлено обвинение по статье 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ.

По данным ведомства, с 2023 года мошенники использовали дорогие машины и грузовой транспорт для инсценировки аварий, которые оформляли по европротоколу. Затем отправляли документы в страховые компании для получения выплат.

Сотрудники полиции совместно с Росгвардией задержали 31-летнего организатора и девятерых его сообщников в возрасте от 21 до 66 лет. Установленный ущерб от их действий составляет около 2,5 миллиона рублей. У подозреваемых изъяты 20 автомобилей, мобильные телефоны, банковские карты и документы страховых компаний.

Ранее сообщалось, что россиянин хотел заказать проститутку и лишился миллиона рублей из-за мошенников.

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