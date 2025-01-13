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15:02, 13 января 2025Бывший СССР

Российские военные приблизились к Красноармейску в ДНР

Военкор Котенок: российские военные приблизились к Красноармейску в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные заняли северную часть балки северо-западнее села Песчаное и приблизились к Красноармейску (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Наши штурмы (штурмовики — прим. «Ленты.ру») заняли северную часть балки северо-западнее Песчаного и взяли опорный пункт противника, продвинувшись в сторону Красноармейска», — сказал он.

По словам военкора, также начались бои за поселок Котлино в ДНР. Он отметил, что севернее реки Соленая подразделения российских войск продвигаются в направлении села Новосергеевка, западнее балки Кривуля.

Ранее сообщалось, что российские вооруженные силы вышли к трассе Красноармейск — Константиновка. Отмечается, что дорога находится под огневым контролем российских военных, что значительно усложняет логистику украинской армии.

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