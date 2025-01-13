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12:13, 13 января 2025Бывший СССР

Российские военные продвинулись на покровском направлении

ВС России продвинулись в ДНР и вышли к трассе Покровск-Константиновка
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри» со ссылкой на российского военного.

«Российские части восточнее Покровска вышли к трассе Покровск — Константиновка», — говорится в публикации.

Собеседник Telegram-канала уточнил, что данная трасса находится под огневым контролем ВС России. Он объяснил, что это обстоятельство значительно усложняет логистику украинской армии.

Ранее стало известно, что бои на покровском направлении могут стать решающими в битве за ДНР. Такое развитие событий допустил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

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