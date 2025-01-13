ВС РФ выбили бойцов ВСУ из лесопосадок в Курской области

Российским военнослужащим удалось выбить бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из лесопосадок в Курской области, сообщает RT в своем Telegram-канале.

«Российские военные выбили вэсэушников из лесопосадок в Курской области. Здесь остались тела противника, сгоревшая техника ВСУ», — сказано в сообщении.

Уточняется, что среди ликвидированных оказались как бойцы украинской территориальной обороны, так и иностранные наемники.

Ранее стало известно, что российские войска предотвратили попытки ВСУ контратак в Курской области. Командир батальона 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин рассказал, что в ходе боев российские войска продвинулись на несколько километров в регионе. Он также признал падение морального духа украинских солдат за почти три года военных действий и добавил, что большинство солдат все еще понимают, почему они должны сражаться.