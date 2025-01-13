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19:22, 13 января 2025Бывший СССР

Украинские военные признали провал попыток контратаковать в Курской области

NYT: военные ВСУ признали провал попыток контратаковать в Курской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска предотвратили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в Курской области. Об этом рассказали военные ВСУ, передает The New York Times.

Командир батальона 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин рассказал, что в ходе боев российские войска продвинулись на несколько километров в регионе. Он также признал падение морального духа украинских солдат за почти три года военных действий, и добавил, что большинство солдат все еще понимают, почему они должны сражаться.

Также украинские военные рассказали изданию, что российским войскам удалось отразить штурм ВСУ и они продолжают атаковать украинские позиции.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска за сутки ударили по 11 бригадам ВСУ в Курской области. Бои проходили в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Викторовка, Гуево, Гончаровка, Косица, Малая Локня, Новая Сорочина, Черкасское Поречное, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Николаевка, Свердликово и Погребки.

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