NYT: военные ВСУ признали провал попыток контратаковать в Курской области

Российские войска предотвратили попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) контратаковать в Курской области. Об этом рассказали военные ВСУ, передает The New York Times.

Командир батальона 47-й механизированной бригады ВСУ Александр Ширшин рассказал, что в ходе боев российские войска продвинулись на несколько километров в регионе. Он также признал падение морального духа украинских солдат за почти три года военных действий, и добавил, что большинство солдат все еще понимают, почему они должны сражаться.

Также украинские военные рассказали изданию, что российским войскам удалось отразить штурм ВСУ и они продолжают атаковать украинские позиции.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска за сутки ударили по 11 бригадам ВСУ в Курской области. Бои проходили в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино, Викторовка, Гуево, Гончаровка, Косица, Малая Локня, Новая Сорочина, Черкасское Поречное, Кубаткин, Куриловка, Лебедевка, Махновка, Николаевка, Свердликово и Погребки.