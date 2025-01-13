Российский бизнесмен тестировал прицел-тепловизор и случайно выстрелил в сына

В Марий Эл мужчина случайно застрелил сына из карабина с тепловизором

В Марий Эл 62-летний бизнесмен тестировал прицел-тепловизор на нарезном карабине и случайно выстрелил в своего стоящего рядом 41-летнего сына. Об этом сообщил Shot в своем Telegram-канале.

По данным канала, преступление произошло в деревне Соловьи. Там владелец местной базы отдыха решил испытать свой карабин и взял с собой сына. Мужчина установил тепловую метку в виде тлеющей сигареты, но перепутал и выстрелил в сына, который курил рядом. Пострадавший от полученной травмы не выжил.

Возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводят проверку.

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