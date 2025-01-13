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15:21, 13 января 2025Культура

Самбурская показала сгенерированного нейросетью сына

Самбурская показала сгенерированного нейросетью сына и назвала его Оскаром
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала фотографию сына, которого сгенерировала нейросеть. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка поделилась фотографией, на которой она обнимает мальчика, похожего на нее. «Надеюсь, он у меня когда-нибудь родится, какой хорошенький! Я, кстати, его Оскаром назову. Должен же он у меня быть», — написала она.

В декабре Настасья Самбурская пожаловалась, что попала в негласный черный список артистов. Отвечая на вопрос о причинах такой ситуации, она не стала раскрывать подробности, но уверила, что дело точно не в ее таланте, так как она «поет хорошо».

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