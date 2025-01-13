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21:37, 13 января 2025Бывший СССР

Депутат Рады заявил о пытках в СБУ

Депутат Рады Дмитрук заявил, что в начале СВО его пытали сотрудники СБУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Выехавший с территории Украины депутат Верховной Рады Артем Дмитрук рассказал, что в начале специальной военной операции (СВО) его пытали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

По словам политика, его и двух помощников на улице похитила группа вооруженных людей. Дмитрук отметил, что его связали и начали избивать. Как указал депутат, его отвели в подвал.

«Меня кинули на мокрый и холодный пол. Где-то рядом я слышал крики своих друзей, немного дальше — стоны других людей и ужасные звуки пыток», — добавил Дмитрук.

Ранее депутат опубликовал видео силовой мобилизации в Черновцах, после которой, как утверждается, мужчина, в отношении которого применили силу, скончался.

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