Секс-коуч указала на неочевидный признак обреченных отношений

Желание копаться в телефоне партнера может указывать на то, что отношения находятся на грани разрыва, считает секс-коуч Риан Кивитс. Такое мнение она выразила в беседе с Metro.

По словам Кивитс, подобные желания и действия свидетельствуют, что отношения построены не на здоровой основе и вряд ли будут достаточно прочными, чтобы длиться долго. Она подчеркнула: проверка личных переписок сигнализирует об отсутствии доверия, а также честного, открытого общения между партнерами. Эксперт уточнила, что, как правило, желание покопаться в телефоне избранника появляется потому, что человек уже заметил тревожные сигналы в его поведении и им движут подозрения. Однако, по ее мнению, не имеет значения, подтвердятся ли опасения — любая неуверенность в партнере говорит о серьезных проблемах в паре.

Одной из причин недоверия у читающего переписки партнера Кивитс назвала его предыдущий негативный опыт. В этом случае она рекомендовала человеку работать над повышением самооценки изнутри и повышением уверенности в отношениях.

В остальных случаях, продолжила она, слежка возникает из-за того, что не вызывающий доверия партнер действительно не выполняет обязательств и что-то скрывает. В любом случае Кивитс посоветовала столкнувшимся с проблемой слежки супругам открыто поговорить о своих границах и подозрениях и, если решено спасать отношения, вложить в это серьезные усилия.

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