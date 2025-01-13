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13:16, 13 января 2025Экономика

Школу в Петербурге залило кипятком

Столовую школы в Санкт-Петербурге залило кипятком
Александра Качан (Редактор)

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Столовую школы в Санкт-Петербурге залило кипятком во время уроков. О происшествии в Северной столице стало известно «Фонтанке».

Инцидент произошел в школе № 507 в Московском районе города. Причиной ЧП стал прорыв гибкого шланга, идущего к раковине в пищеблоке учебного заведения.

В администрации района подчеркнули, что инцидент не повлиял на учебный процесс. Пострадавших нет. Специалисты уже устранили последствия прорыва, сейчас ученики и сотрудники школы вновь могут пользоваться столовой.

Ранее одну из улиц Санкт-Петербурга заволокло паром из-за коммунальной аварии. Во Фрунзенском районе города прорвало трубу. Последствия инцидента попали на видео.

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