Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:00, 19 декабря 2024Экономика

В Санкт-Петербурге пропала видимость из-за пара

Улицу в Санкт-Петербурге заволокло паром из-за прорыва трубы
Мария Черкасова

В Санкт-Петербурге густой пар накрыл Пражскую улицу из-за прорыва трубы, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Трубу прорвало во Фрунзенском районе, на пересечении Пражской улицы с улицей Турку. Из-за того что улицу полностью заволокло паром, на ней прекратилось движение автомобилей. На место прибыли коммунальные службы.

Ранее квартиры жильцов в многоэтажном доме на Российской улице в Уфе заполнил пар из-за прорыва трубы. Пара в доме было настолько много, что в подъезде пропала видимость.

Также ранее в подмосковном Чехове несколько жилых дворов на Московской улице затопило кипятком после прорыва трубы центрального отопления. После того как трубу починили, жители на какое-то время остались без тепла.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путину доложили о серьезных нарушениях в работе Минпросвещения. В ведомстве прошли масштабные проверки

      Женщина пять лет притворялась покойной сестрой-близнецом и наконец раскрыла правду семье

      42-летняя Алена Водонаева показала откровенное декольте

      Песков высказался об участии журналистов из недружественных стран на прямой линии Путина

      В Раде заявили об отсутствии мер по реализации «плана стойкости» Зеленского

      Названа цена самой дешевой «однушки» у метро в Москве

      В США признали уничтожение Россией четырех украинских Patriot

      Армия России взяла под контроль два населенных пункта в ДНР

      В «Акроне» рассказали о зарплате Дзюбы

      Украина взяла ответственность за удар по Новошахтинскому НПЗ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше