В Санкт-Петербурге пропала видимость из-за пара

Улицу в Санкт-Петербурге заволокло паром из-за прорыва трубы

В Санкт-Петербурге густой пар накрыл Пражскую улицу из-за прорыва трубы, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Трубу прорвало во Фрунзенском районе, на пересечении Пражской улицы с улицей Турку. Из-за того что улицу полностью заволокло паром, на ней прекратилось движение автомобилей. На место прибыли коммунальные службы.

Ранее квартиры жильцов в многоэтажном доме на Российской улице в Уфе заполнил пар из-за прорыва трубы. Пара в доме было настолько много, что в подъезде пропала видимость.

Также ранее в подмосковном Чехове несколько жилых дворов на Московской улице затопило кипятком после прорыва трубы центрального отопления. После того как трубу починили, жители на какое-то время остались без тепла.