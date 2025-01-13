Создателя популярного аниме обвинили в педофилии

Продюсера популярных аниме «Твое имя» и «Судзумэ, закрывающая двери» Коширо Ито обвинили в педофилии. Об этом сообщает издание Times Entertainment.
Ито грозит шесть лет тюрьмы по обвинению в организации детской проституции и хранении детской порнографии. По информации издания, ему вменяют, в частности, покупку откровенных фото напрямую у детей, с которыми мужчина состоял в переписке. За это он был арестован в первый раз в феврале 2024 года.
В марте того же года Коширо был вновь заключен под стражу, на этот раз по подозрению в совращении 15-летней девушки. Всего же жертвами продюсера, по сообщению журналистов, стали более 100 подростков. С некоторыми из них он только переписывался, но с несколькими детьми встречался лично.
Ранее стало известно, что художника «Рататуя» и «Суперсемейки» посадили за педофилию и торговлю людьми.