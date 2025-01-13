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19:54, 13 января 2025Бывший СССР

Спикер парламента Киргизии воплотил давнюю мечту и сменил фамилию на более киргизскую

Спикер парламента Киргизии Шакиев сменил фамилию на более киргизскую
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Нурланбек Шакиев

Нурланбек Шакиев. Фото: Сергей Карпухин / POOL / РИА Новости

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев сменил фамилию на Тургунбек уулу, чтобы она звучала «более по-киргизски». Об этом он написал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам спикера киргизского парламента, смена фамилии была его давней мечтой. Он также заявил о важности сохранения национальной идентичности в эпоху глобализации, в том числе в вопросе языка.

Отмечается, что за основу новой фамилии политик взял имя своего отца Тургунбека. При этом «уулу» переводится с киргизского как «сын». В то же время спикер парламента подчеркнул, что его братья и сестры сохранят фамилию Шакиев.

В декабре 2024 года депутаты парламента Киргизии инициировали законопроект, который предусматривает изменение фамилии на один из нескольких вариантов написания фамилий в соответствии с национальными особенностями.

Ранее в Киргизии ввели штраф за ношение закрывающей лицо одежды. Штрафом облагается ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность гражданина, за исключением одежды, связанной с трудовой и служебной деятельностью, а также закрывающей лицо по медицинским показаниям.

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