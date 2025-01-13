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13:42, 13 января 2025Бывший СССР

Стало известно о кампании по подготовке к сдаче Торецка на Украине

«Царьград»: Потеря Торецка сильно ударит по репутации Зеленского
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сonsolidated Brigade 'Khyzhak' of the Ukrainian Patrol Police Department / Reuters

Российская армия на данный момент контролирует 94 процента Торецка, а за украинскими формированиями остается лишь небольшая часть частного сектора на севере, а также шахта «Торецкая» на окраине. О продвижении Вооруженных сил (ВС) России на этом участке рассказывает «Царьград».

Как пишут журналисты издания, несмотря на то, что многие украинские паблики пытаются преуменьшить значение города для Киева, Вооруженным силам страны приказано держаться здесь до последнего. Это объяснятся тем, что потеря населенного пункта сильно ударит по репутации лидера страны Владимира Зеленского. При этом сами военные сомневаются, что долго смогут удерживать шахту.

В это же время идет переброска сил противника из Торецка в район Щербиновки и Петровки, где они пытаются укрепить свои позиции. Также на украинских ресурсах ведется активная кампания по подготовке к сдаче города, который называют для Киева «дотационным», отмечают авторы материала. Все чаще в СМИ республики всплывают слова о том, что город уже нет смысла удерживать и что он «выполнил свою задачу» и «превратился в руины».

В случае взятия города под контроль российскими войсками начнется давление в направлении Дылеевки и Константиновки — это позволит кратно снизить интенсивность обстрелов Горловки, пояснил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. На очереди ВС России, как указал военный обозреватель телеканала Андрей Ревнивцев, — Часов Яр, бои за который вступают в решающую стадию.

Ранее украинский аналитический центр Deep State подтвердил, что подразделения армии России значительно продвинулись в Часовом Яре и Дзержинске (украинское название — Торецк).

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