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09:20, 13 января 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России в Дзержинске и Часовом Яре

Deep State: ВС России значительно продвинулись в Часовом Яре и Дзержинске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации значительно продвинулись в Часовом Яре и Дзержинске (украинское название — Торецк). Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на данные украинского аналитического центра Deep State.

«В Торецке продвинулись в западных районах города. Под украинским контролем остается меньшая часть Торецка», — пишет издание.

Отмечается, что в Часовом Яре ВС России взяли под контроль северные районы города, включая стратегически важный для обороны населенного пункта огнеупорный комбинат.

Ранее стало известно, что армия России зачистила последний крупный опорный пункт в Дзержинске. Как сообщили агентству ТАСС в российских силовых ведомствах, в городе остались точечные очаги сопротивления.

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