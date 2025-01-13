Стало известно об остановке добычи одного вида угля на Украине

Reuters: Украина прекратила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске

Украине прекратила добычу коксующегося угля на шахте в Покровске на фоне наступления на город российских войск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Это обстоятельство, согласно данным украинских сталелитейщиков, может привести к обрушению производства стали в стране. Кокс, полученный из коксующихся углей, является важным компонентом в процессе производства чугуна и стали. Его используют в качестве топлива в коксовых печах для производства чугуна.

По итогам 2025 года, как ожидают аналитики, выпуск стали на Украине может упасть до двух миллионов тонн против 7,6 миллиона в 2024-м. Таким образом, закрытие шахты в Покровске, по оценке участников рынка, приведет к снижению производства одного из ключевых металлов на 5,6 миллиона тонн.

Как утверждает агентство, до недавнего времени шахта в Покровске была единственным подконтрольным Украине, где велась добыча коксующегося угля. По итогам 2023 года объемы добычи на данной шахте составили 3,5 миллиона тонн. В настоящее время на территории этой шахты ведутся работы исключительно на поверхности. «Добычи нет», — резюмировал собеседник агентства.

Ранее в Фонде госимущества Украины сообщили о начале подготовки к приватизации единственного в стране завода по производству соли. Речь шла о планах властей отдать предприятие в городе Дрогобыч в частную собственность. По информации фонда, соль на этом заводе производят более 700 лет. После подписания сделки о покупке будущий собственник обязан будет следить за состоянием девяти зданий, являющихся памятниками архитектуры регионального значения.