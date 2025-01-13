Тысячная группировка ВСУ попала в полукотел в ДНР

Рогов: тысячная группировка ВСУ попала в полукотел западнее Курахово в ДНР

Тысячная группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) попала в полукотел в районе села Дачное, расположенного западнее города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Враг в районе Дачного попал, по сути, в полукотел. Дачное уже окружено с трех сторон, сейчас от Шевченко и Сухих Ялов идет продвижение друг к другу подразделений наших войск, после чего котел захлопнется», — подчеркнул он.

По словам Рогова, речь идет о более чем тысяче украинских военных, которые остаются в наполовину окруженной части.

Минобороны России 6 января сообщило, что российские войска полностью взяли город Курахово в ДНР. По данным оборонного ведомства, город обороняли более 15 тысяч солдат ВСУ.

