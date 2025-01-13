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12:28, 13 января 2025Мир

В России заявили заявили об угрожающей Европе атаке Украины

Депутат Колесник увидел в попытке ВСУ атаковать станцию в РФ угрозу для Европы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», — это угроза для Европы, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Украина перекрыла свою газовую трубу, оставив несколько стран Европейского союза без газа. Но у нас есть "Турецкий поток". Они пытаются перекрыть и этот вариант. Но это не против нас, мы то найдем, куда газ свой применить. Это Украина уже начала воевать против Европы», — заявил Колесник.

Депутат напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан однажды попытался сделать президенту Украины Владимиру Зеленскому замечание, на что украинский лидер ответил: «Кто такой Орбан? У него что, армия есть?»

«А весь Евросоюз на эту армию для Украины и скидывался, и теперь Украина нависает угрозой для Европы», — добавил он.

Европа сама себе выстрелила в пятую точку, вооружая Украину до зубов. Сейчас они пожинают плоды своей деятельности

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее ВСУ попытались атаковать инфраструктуру компрессорной станции, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Как уточнили в Министерстве обороны России, 11 января Украина выпустила по объекту девять беспилотников самолетного типа с целью прервать поставки газа в Европу. Все дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны.

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