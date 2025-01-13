Попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать инфраструктуру компрессорной станции «Русская» в Гай-Кодзоре Краснодарского края, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток», — это угроза для Европы, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».
«Украина перекрыла свою газовую трубу, оставив несколько стран Европейского союза без газа. Но у нас есть "Турецкий поток". Они пытаются перекрыть и этот вариант. Но это не против нас, мы то найдем, куда газ свой применить. Это Украина уже начала воевать против Европы», — заявил Колесник.
Депутат напомнил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан однажды попытался сделать президенту Украины Владимиру Зеленскому замечание, на что украинский лидер ответил: «Кто такой Орбан? У него что, армия есть?»
«А весь Евросоюз на эту армию для Украины и скидывался, и теперь Украина нависает угрозой для Европы», — добавил он.
Европа сама себе выстрелила в пятую точку, вооружая Украину до зубов. Сейчас они пожинают плоды своей деятельности
Ранее ВСУ попытались атаковать инфраструктуру компрессорной станции, которая обеспечивает подачу газа по трубопроводу «Турецкий поток». Как уточнили в Министерстве обороны России, 11 января Украина выпустила по объекту девять беспилотников самолетного типа с целью прервать поставки газа в Европу. Все дроны были сбиты российскими средствами противовоздушной обороны.