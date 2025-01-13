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21:49, 13 января 2025Бывший СССР

Украинские пограничники остановили уклонистов на границе с Венгрией

Украинские пограничники стрельбой остановили уклонистов на границе с Евросоюзом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Reuters

Украинские пограничники открыли предупредительный огонь по группе из восьми уклонистов, которые пытались незаконно пересечь границу с Венгрией. Об этом в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) сообщило западное управление Госпогранслужбы Украины.

По данным ведомства, они пытались пересечь границу с Евросоюзом (ЕС) вне пунктов пропуска. Мужчины пытались сбежать от пограничников. «Чтобы их остановить, пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов», — говорится в сообщении.

Все восемь задержанных оказались жителями Закарпатья, один из них — несовершеннолетний.

Ранее на Украине территориальные центры комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) объявили в розыск по подозрению в уклонении от воинской службы более полумиллиона человек.

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