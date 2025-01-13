Умерла актриса Барбара Рыльска

Польская актриса Барбара Рыльска ушла из жизни в возрасте 89 лет

Популярная польская и советская актриса Барбара Рыльска, которую называли «польской Марлен Дитрих», ушла из жизни. Об этом сообщает местное издание Onet.

Сообщается, что артистка ушла из жизни 11 января, ей было 89 лет, а вскоре она должна была отпраздновать юбилей. О причинах смерти Барбары не сообщается.

Рыльска родилась в Кракове 20 января 1936 года. Она окончила театральное училище в Варшаве, а позже начала сниматься в кино. Она известна по ролям в фильмах «Беспокойная племянница», «Особняк на Зеленой», «Разводов не будет», которые были популярны в Советском Союзе.

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