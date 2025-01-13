Устроивший ДТП с жертвами в российском городе полицейский арестован

В Башкирии до 12 марта арестован полицейский за смертельное ДТП в Стерлитамаке

В Башкирии арестован 23-летний полицейский, который в пьяном состоянии устроил ДТП с жертвами в Стерлитамаке. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности»). Его отправили в СИЗО до 12 марта.

По информации республиканского следственного управления Следственного комитета (СК) России, ЧП произошло вечером 11 января. Тогда столкнулись три легковых автомобиля. В результате ДТП водитель одной машины не выжил, а водитель второго транспортного средства госпитализирован с телесными повреждениями.

По данным пресс-службе ГУ МВД России по Республике Башкортостан, в отношении устроившего ДТП сотрудника проводится служебная проверка, по результатам которой он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского, который в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП с летальным исходом.