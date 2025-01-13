В Армении опровергли планы по выходу из ЕАЭС

Министр экономики Армении Папоян: Выход из ЕАЭС не стоит на повестке Еревана

Выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не стоит на повестке Еревана. Планы по приостановке членства Армении в организации на фоне решения вступить в Европейский союз (ЕС) опроверг министр экономики республики Геворк Папоян, передает РИА Новости.

«В настоящее время Армения является членом ЕАЭС. И на данный момент в повестке правительства Армении нет вопроса о выходе из ЕАЭС», — заявил глава экономического ведомства.

Он отметил, что в Ереване членство в ЕАЭС и в Евросоюзе рассматривают как параллельные процессы.

Ранее решение Еревана присоединиться к ЕС в России расценили как начало выхода из ЕАЭС. По словам вице-премьера Алексея Оверчука, Москва будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.