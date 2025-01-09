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23:41, 9 января 2025Россия

В России прокомментировали проект Армении о вступлении в ЕС

Оверчук: РФ считает проект о вступлении Армении в ЕС началом выхода из ЕАЭС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Россия считает проект о вступлении Армении в Европейский союз (ЕС) началом выхода страны из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Так документ прокомментировал вице-премьер России Алексей Оверчук, его слова приводит РИА Новости.

«Мы рассматриваем начало обсуждения в Армении законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский союз" как начало выхода Армении из ЕАЭС. Российская Федерация будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства», — сказал Оверчук.

При этом вице-премьер назвал это решение суверенным выбором Армении.

Ранее Оверчук заявил, что в случае выхода Армении из ЕАЭС в стране вырастут цены на продовольствие и электроэнергию, а также сократится экспорт. Он добавил, что постсоветская страна также потеряет 70-80 процентов экспорта.

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