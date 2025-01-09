Армению предупредили о последствиях выхода из ЕАЭС

Вице-премьер РФ Оверчук: В Армении вырастут цены после выхода из ЕАЭС

В случае выхода Армении из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в стране вырастут цены на продовольствие и электроэнергию, а также сократится экспорт. Об этом предупредил вице-премьер России Алексей Оверчук, его слова приводит ТАСС.

«ЕАЭС и ЕС несовместимы. Оба объединения предполагают отсутствие таможенных границ и свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы», — отметил Оверчук.

По его словам, в случае разрыва отношений с ЕАЭС Армения потеряет 70-80 процентов экспорта, также вырастут цены на продовольствие и энергоресурсы. Также вице-премьер отметил, что жители страны лишатся доходов и работы.

Ранее правительство Армении поддержало законопроект о начале присоединения республики к Евросоюзу. Теперь предложение кабинета министров будет передано аппарату Национального собрания страны. Премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании заявил, что решение о вступлении страны в ЕС может быть принято лишь путем всенародного референдума.