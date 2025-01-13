В Белом доме назвали отсутствие войны предметом гордости

Советник Салливан назвал отсутствие войны с другими странами предметом гордости

Отсутствие войн США с другими странами является предметом гордости за страну. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью агентству Bloomberg.

«Мы не находимся в войне», — ответил представитель Белого дома в ответ на вопрос о том, чем он гордится за время своей работы на посту советника.

Салливан также добавил, что считает хорошим внешнеполитическое наследие, которое администрация президента США Джо Байдена оставляет команде избранного американского лидера Дональда Трампа. По его мнению, он бы больше предпочел работу в этом году и нынешнее время, чем четырьмя годами ранее.

Ранее Салливан заявил, что администрация Байдена уведомила команду избранного американского лидера Дональда Трампа о нехватке солдат и других военных кадров у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он подчеркнул, что проблема дефицита людей в украинских войсках присутствовала всегда и за последний год она приобрела особую значимость.