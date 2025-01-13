В Белом доме высказались о снижении умственных способностей Байдена

Советник Салливан: Байден не страдает от снижения умственных способностей

Действующий президент США Джо Байден не страдает от снижения умственных способностей, все четыре года своего президенства он результативно руководил страной. Об этом заявил советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью агентству Bloomberg.

«Я не думаю, что термин "снижение умственных способностей" уместен в контексте обсуждения президента Байдена. Я сидел рядом с ним в прошлом году, 26 апреля, когда Иран начал массированный удар по Израилю, и видел, как он координировал операцию по сбитию этих ракеты», — отметил представитель Белого дома.

Салливан указал на то, что пример с атакой Ирана на Израиль является «одним из множества других ситуаций», когда Байден работал «одинаково хорошо как в обстановке, требующей сиюминутного решения, так и в его обычный день в стенах Овального кабинета».

25 декабря прошлого года газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Байден оставит после себя «наследие» в виде снижения своих умственных способностей, весь масштаб которого американцам только предстоит осознать. Отмечается, что его сторонники активно вводили в заблуждение касательно его когнитивных способностей не только американскую общественность, но и самого президента.