В Европе заключат крупный контракт на создание лунного посадочного модуля

European Spaceflight: ЕКА заключит контракт на создание лунного модуля Argonaut

Европейское космическое агентство (ЕКА) заключит крупный контракт на создание лунного посадочного модуля Argonaut. Об этом со ссылкой на организацию сообщает издание European Spaceflight.

Подписание контракта ожидается в первом квартале 2025 года. К этому же времени ЕКА должно назвать основного подрядчика для выполнения соответствующих работ.

В июле издание со ссылкой на организацию сообщило, что модуль Argonaut отправится к естественному спутнику Земли в 2031 году.

Модуль Argonaut будет способен доставлять на поверхность Луны до 1800 килограммов полезного груза. К естественному спутнику Земли аппарат планируется запустить на ракете Ariane 64 — носителе Ariane 6 с четырьмя твердотопливными боковыми ускорителями.