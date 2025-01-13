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16:37, 13 января 2025Наука и техника

В Европе заключат крупный контракт на создание лунного посадочного модуля

European Spaceflight: ЕКА заключит контракт на создание лунного модуля Argonaut
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Joe Skipper / Reuters

Европейское космическое агентство (ЕКА) заключит крупный контракт на создание лунного посадочного модуля Argonaut. Об этом со ссылкой на организацию сообщает издание European Spaceflight.

Подписание контракта ожидается в первом квартале 2025 года. К этому же времени ЕКА должно назвать основного подрядчика для выполнения соответствующих работ.

В июле издание со ссылкой на организацию сообщило, что модуль Argonaut отправится к естественному спутнику Земли в 2031 году.

Модуль Argonaut будет способен доставлять на поверхность Луны до 1800 килограммов полезного груза. К естественному спутнику Земли аппарат планируется запустить на ракете Ariane 64 — носителе Ariane 6 с четырьмя твердотопливными боковыми ускорителями.

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