В Кремле высказались о фильме с Джудом Лоу в роли Владимира Путина

Песков: Создатели фильма с Джудом Лоу в роли Путина не обращались в Кремль

Создатели фильма «Кремлевский волшебник», в котором британский актер Джуд Лоу сыграет президента России Владимира Путина, не обращались в Кремль. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы действительно видели сообщения такие, но нам об этом ничего неизвестно. И, конечно, мы не знаем, о чем именно может идти речь, какой сюжет, о чем этот фильм и так далее», — сказал Песков, общаясь с журналистами.

Ранее Джуд Лоу в интервью Deadline рассказал, что сыграет Владимира Путина. По словам актера, он еще не начал толком работать над ролью. Он также отметил, что подготовка к ней напоминает восхождение на Эверест.

«Кремлевский волшебник» — это экранизация одноименной книги итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году, где главным героем является вымышленный бывший советник Путина. Режиссером проекта выступает французский кинематографист Оливье Ассайас.