Deadline: Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник»

Британский актер Джуд Лоу сыграет президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник», который снимет французский режиссер Оливье Ассайас. Об этом актер рассказал в интервью Deadline.

По словам Лоу, он еще не начал толком работать над ролью. Актер заявил, что подготовка к ней напоминает восхождение на Эверест.

Еще толком не начал работать над этим. То есть, я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх Джуд Лоу актер

Актер сыграет Путина в экранизации «Кремлевского волшебника»

«Кремлевский волшебник» — это экранизация одноименной книги итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году, где главным героем является вымышленный бывший советник Путина. Deadline отмечает, что Лоу сыграет российского лидера в начале «управленческой карьеры».

Главный герой романа — вымышленный политтехнолог Вадим Баранов, начавшего свою карьеру в ранних 90-х, и ставшего политтехнологом «многообещающего сотрудника ФСБ» Путина, отмечает Deadline. Персонаж во многом был вдохновлен Владиславом Сурковым, отмечает The Huffington Post.

В середине декабря Лоу получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Артист официально получил 2798-ю звезду. На церемонии присутствовали его близкие — дети Рафф и Айрис, а также жена Филиппа Коан. Во время своей речи Лоу поблагодарил членов семьи.