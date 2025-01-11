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03:15, 11 января 2025Культура

Джуд Лоу сыграет Владимира Путина. Что об этом известно?

Deadline: Джуд Лоу сыграет Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник»
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Джуд Лоу

Джуд Лоу. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Британский актер Джуд Лоу сыграет президента России Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник», который снимет французский режиссер Оливье Ассайас. Об этом актер рассказал в интервью Deadline.

По словам Лоу, он еще не начал толком работать над ролью. Актер заявил, что подготовка к ней напоминает восхождение на Эверест.

Еще толком не начал работать над этим. То есть, я уже начал, но сейчас это похоже на восхождение на Эверест, поэтому я стою у подножия горы и смотрю вверх

Джуд Лоуактер

Актер сыграет Путина в экранизации «Кремлевского волшебника»

«Кремлевский волшебник» — это экранизация одноименной книги итальянского писателя Джулиано да Эмполи, опубликованной в 2022 году, где главным героем является вымышленный бывший советник Путина. Deadline отмечает, что Лоу сыграет российского лидера в начале «управленческой карьеры».

Главный герой романа — вымышленный политтехнолог Вадим Баранов, начавшего свою карьеру в ранних 90-х, и ставшего политтехнологом «многообещающего сотрудника ФСБ» Путина, отмечает Deadline. Персонаж во многом был вдохновлен Владиславом Сурковым, отмечает The Huffington Post.

В середине декабря Лоу получил звезду на Аллее славы в Голливуде

Артист официально получил 2798-ю звезду. На церемонии присутствовали его близкие — дети Рафф и Айрис, а также жена Филиппа Коан. Во время своей речи Лоу поблагодарил членов семьи.

Мне очень повезло, потому что рядом со мной была семья, которая разделяла и поддерживала мою страсть к актерскому мастерству и кинопроизводству. И некоторые из этих членов моей замечательной семьи сегодня здесь. И они знают, что они значат для меня. Я очень сильно их люблю

Джуд Лоуактер
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