В Крыму предупредили об опасных последствиях промедления с поднятием танкеров со дна моря

Аксенов: Если не поднять танкеры со дна моря, значительная часть мазута вытечет

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что значительная часть мазута из потерпевших крушение танкеров может вытечь, если промедлить до лета и не принять «глобальных решений» по их подъему со дна Черного моря. Об этом он сообщил в интервью в эфире телеканала «Россия 24».

«Если до лета решения глобальные по подъему не будут приняты, то, конечно, там значительная часть (мазута) из этих танкеров может также вытечь в течение курортного сезона — и к нам, и в Краснодарский край», — предостерег чиновник.

Аксенов также отметил, что в холодную погоду с учетом консистенции мазута ликвидация последствий будет проходить легче. Между тем он заверил, что сил и средств для скорой ликвидации последствий аварии на территории региона хватает.

Ранее стало известно, что в стране создали правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефти в Керченском проливе, произошедшего из-за крушения танкеров «Волгонефть». Ее возглавил зампред кабмина Виталий Савельев.