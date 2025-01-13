В ЛНР рассказали о бегстве бойцов ВСУ после удара российских военных

Марочко: Бойцы ВСУ бежали в районе Белогоровки после удара российских военных

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) бежали, бросив раненых сослуживцев, после удара российских военных в районе Белогоровки. Об этом РИА Новости рассказал подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«В ходе объективного контроля участка линии боевого соприкосновения в районе Белогоровки зафиксировано движение группы противника (до взвода), которая направлялась на передовые позиции. Данные были оперативно переданы командованию, и по цели был нанесен артиллерийский удар», — сообщил Марочко.

