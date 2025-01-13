РИА Новости: 2 высших офицера ВСУ ликвидированы после удара в районе Сум

Как минимум два высших офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ) были ликвидированы в результате удара в районе Сум. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«По пока неподтвержденным данным, погибло 12 бандеровцев, еще около десятка ранено. Среди погибших есть как минимум два высших офицера», — рассказал Лебедев.

Ранее сообщалось, что Российские военные нанесли мощный удар по объектам ВСУ в подконтрольном Киеву Краматорске в Донецкой народной республике. Один из взрывов произошел в промышленном районе города.

До того в Великобритании рассказали об угрозе трем городам Украины. По мнению авторов, так называемый «фортификационный пояс» ВСУ находится под угрозой из-за наступления российских войск и включает в себя Константиновку, Дружковку и Краматорск.