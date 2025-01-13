В НАТО признали неспособность Украины вести переговоры с позиции силы

Генсек НАТО Рютте: Украина неспособна вести переговоры с позиции силы

На данный момент времени Украина неспособна вести переговоры с Россией об урегулировании вооруженного конфликта с позиции силы из-за растущих проблем у войск Киева. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передает агентство Reuters.

«В настоящее время Украина не может вести переговоры с позиции силы», — рассказал генсек военного блока в ходе выступления в Европейском парламенте.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что администрация Джо Байдена уведомила команду избранного американского лидера Дональда Трампа о нехватке солдат и других военных кадров у Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, в связи с этим Вашингтон настаивает на снижении призывного возраста до 18 лет.