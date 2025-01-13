Нардеп Гончаренко: власти Украины не заинтересованы в демобилизации военных

Власти Украины не принимают закон о демобилизации военных, так как не заинтересованы в этом. Такое заявление сделал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Он раскритиковал слова председателя подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Федора Вениславского, который заявил, что закон о демобилизации можно разработать за два часа, но стране некем будет заменить тех, кого уволят со службы.

По словам депутата, в государстве нарушена справедливость, так как на военных «всем все равно». Он добавил, что если бы был принят его закон о демобилизации, то люди бы не убегали от военкомов и не было бы «бусификации». Гончаренко добавил, что согласно его закону, отслужившие 18 месяцев военные могут демобилизоваться.

«Почему Вениславский рассказывает об отсутствии резервов? Потому что люди не дураки. Они видят, что происходит в армии и что происходит с добровольцами и просто выбирают для себя самый комфортный вариант», — заключил депутат.

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко заявил, что украинские власти не планируют демобилизовывать военных, поскольку это может привести к поражению Киева. Он отметил, что в министерстве обороны ведутся дискуссии на соответствующую тему, однако «в нынешних условиях» проведение демобилизации маловероятно.