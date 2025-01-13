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12:50, 13 января 2025Бывший СССР

В Раде решили отказаться от демобилизации отслуживших два-три года бойцов ВСУ

Нардеп Вениславский: Демобилизации отслуживших 2-3 года бойцов ВСУ не будет
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Демобилизации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже отслуживших два-три года, не будет. О решении отказаться от механизма увольнения из армии по выслуге лет сообщил депутат Верховной Рады Федор Вениславский, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Говорить про массовые увольнения с выслугой двух-трех лет в разгар полномасштабной войны — на сегодняшний день, я думаю, таких механизмов не будет», — заявил нардеп.

Он добавил, что это решение связано с острой нехваткой людей на фронте.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что украинские власти не планируют демобилизовывать военных, поскольку это может привести к поражению Киева. Помимо этого, по его словам, в настоящее время Минобороны Украины уделяет большое внимание ротации находящихся на первой линии подразделений.

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