В Раде решили отказаться от демобилизации отслуживших два-три года бойцов ВСУ

Нардеп Вениславский: Демобилизации отслуживших 2-3 года бойцов ВСУ не будет

Демобилизации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), уже отслуживших два-три года, не будет. О решении отказаться от механизма увольнения из армии по выслуге лет сообщил депутат Верховной Рады Федор Вениславский, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

«Говорить про массовые увольнения с выслугой двух-трех лет в разгар полномасштабной войны — на сегодняшний день, я думаю, таких механизмов не будет», — заявил нардеп.

Он добавил, что это решение связано с острой нехваткой людей на фронте.

Ранее депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что украинские власти не планируют демобилизовывать военных, поскольку это может привести к поражению Киева. Помимо этого, по его словам, в настоящее время Минобороны Украины уделяет большое внимание ротации находящихся на первой линии подразделений.