В России обновили программу бесплатной медпомощи

Правительство России утвердило программу бесплатной медпомощи до 2027 года

Правительство России утвердило обновленную программу бесплатной медицинской помощи до 2027 года. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.

Как подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин, документ учитывает поручения президента России Владимира Путина, в том числе касательно поддержки участников специальной военной операции, которым будут продолжать оказывать медпомощь без очереди. Новая программа также предусматривает усиленное взаимодействие медорганизаций с государственным фондом «Защитники Отечества».

Кроме того, утвержденные нормы повысят доступность санаторно-курортного лечения. А в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах врачи и фельдшеры смогут создавать стационары на дому. «Разумеется, все это должно быть под наблюдением специалистов», — подчеркнул Мишустин.

Ранее стало известно, что с 2025 года россияне смогут сделать операцию на сердце по полису обязательного медицинского страхования. Кроме того, продолжит развиваться система профилактики репродуктивного здоровья в ходе диспансеризации.