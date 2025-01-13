Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:32, 13 января 2025Россия

В России осквернили кладбище с захороненными на нем бойцами СВО

В Ярославле вандалы осквернили кладбище с захороненными на нем участниками СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Ярославле вандалы осквернили Воинское мемориальное кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Ярославль».

Речь идет о Воинском мемориальном кладбище на Угличской улице. Неизвестные изрисовали одну из стен, оставив на нем непечатное послание.

На Воинском мемориальном кладбище захоронены в том числе и участники специальной военной операции (СВО). В 2023-м году там был установлен мемориал участникам боевых действий.

Ранее в Самарской области демонтировали ограду с могилы 20-летнего бойца СВО. Сотрудники ритуальной службы сделали это из-за 20 сантиметров, на которые ограда не вписалась в установленный норматив.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Украина атаковала станцию «Турецкого потока», через которую качают газ в Европу. Трубопровод пытались подорвать дронами

      Украинский пленный рассказал о случаях дезертирства из ВСУ за границу за деньги

      В России открыли школу с углубленным изучением алтайского языка

      Экономист спрогнозировал курс доллара на 2025 год

      Сейф с валютой и телевизор вынесли через балкон из квартиры российского музыканта

      Blue Origin в очередной раз отменила первый пуск New Glenn

      Главный потребитель угля в мире заметно нарастил его закупки

      В России высказались о подготовке к переговорам Путина и Трампа

      Муж звезды «Универа» отказался от подарка актрисы

      Артемий Лебедев назвал очень простое правило защиты от мошенников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше