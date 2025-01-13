В России осквернили кладбище с захороненными на нем бойцами СВО

В Ярославле вандалы осквернили кладбище с захороненными на нем участниками СВО

В Ярославле вандалы осквернили Воинское мемориальное кладбище. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Ярославль».

Речь идет о Воинском мемориальном кладбище на Угличской улице. Неизвестные изрисовали одну из стен, оставив на нем непечатное послание.

На Воинском мемориальном кладбище захоронены в том числе и участники специальной военной операции (СВО). В 2023-м году там был установлен мемориал участникам боевых действий.

Ранее в Самарской области демонтировали ограду с могилы 20-летнего бойца СВО. Сотрудники ритуальной службы сделали это из-за 20 сантиметров, на которые ограда не вписалась в установленный норматив.