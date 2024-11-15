В России сняли ограду с могилы 20-летнего бойца СВО из-за 20 сантиметров земли

Под Самарой демонтировали ограду с могилы бойца СВО

В городе Чапаевске Самарской области сотрудники ритуальной службы демонтировали ограду, установленную на могиле участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил заместитель председателя Совета депутатов Октябрьского района Самары Дмитрий Асеев в Telegram.

По словам депутата, ограду на могиле сняли из-за того, что она была самостоятельно установлена родственниками бойца. Размер могилы на 20 сантиметров превышал установленную норму, пояснил он.

Асеев напомнил, что речь идет о 20-летнем солдате, который два года служил на территории Донецкой народной республики. «И это вместо мер поддержки семьям и родственникам военнослужащих. Верх цинизма», — написал депутат.

Ранее в Омской области закопали могилу, вырытую для другого участника СВО. Родственники бойца заметили это только привезя гроб на кладбище. В ритуальной компании, которой были поручены работы, заявили о непричастности к случившемуся.