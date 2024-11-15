Родственники бойца СВО приехали на церемонию прощания и удивились закопанной могиле

В Омской области могилу бойца СВО закопали за пять минут до начала прощания

В Омской области родственники бойца специальной военной операции (СВО) на Украине приехали на церемонию прощания и удивились закопанной могиле, после чего устроили драку с рабочими, пишет Om1.ru.

Со слов близких российского военного, ранее подготовленное место было засыпано землей. По данным издания, к этому причастна частная организация, которая выполняла поручение предпринимательницы, заявившей, что якобы оно принадлежит ей. Однако в компании отрицают причастность к инциденту, заявив, что родственники бойца СВО набросились на сотрудников и избили их, не разобравшись в ситуации.

В администрации поселения, в свою очередь, обозначили, что никаких документов женщине о владении местом не выдавали, ведь кладбище официально закрыто с сентября 2022 года.

«Категория СВО — особая категория. Место для участника СВО было выделено нами, мы подготовили его, чтобы все прошло достойно. Но есть люди, привыкшие пренебрегать законом и здравым смыслом», — заявил глава Лузинского поселения Александр Маслов.

Администрация намерена обратиться в правоохранительные органы по факту инцидента.

Ранее житель Башкирии устроил скандал на траурной церемонии в честь участника СВО.

